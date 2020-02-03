Генпрокуратура обжаловала приговор активисту Котову

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества – это Россия, разодранная на две части. И можно назвать одну отбросами, и ненастоящими русскими, и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...

Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
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              Генпрокуратура обжаловала приговор активисту Котову

              3 февраля 2020, 18:56

              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Тверской суд Москвы поступило кассационное представление на приговор активисту Константину Котову от Генеральной прокуратуры, сообщили в пресс-службе суда.

              «Представление Генеральной прокуратуры на приговор осужденного Константина Котова для дальнейшей передачи в кассационную инстанцию поступило в Тверской районный суд Москвы», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой.

              После формирования материалов дела Котова, пояснила она, жалобы адвокатов и представление прокурора направят во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Представление подал замгенпрокурора Леонид Коржинек.

              Адвокат сообщил, что Генпрокуратура просит кассационный суд о снижении наказания с четырех лет до одного года.

              Ранее Конституционный суд постановил, что суды должны пересмотреть приговор активисту Константину Котову.

              До этого президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову.

              Котов 5 сентября был приговорен судом к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве. Котова задержали в августе после проведения в Москве несанкционированной акции.


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