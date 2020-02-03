ФСИН решила чаще отправлять осужденных на работу вместо колоний

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена в этом году значительно увеличить возможность направления осужденных в исправительные центры вместо колоний, сообщили в пресс-бюро ведомства.

«В 2020 году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена, предварительно, планируется создать дополнительно около 4 тысяч мест для размещения осужденных к принудительным работам», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас в России действуют 15 исправительных центров и 67 изолированных участков при колониях, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения 5 тыс. 450 осужденных к принудительным работам. Они появились пока в 68 территориальных органах ФСИН.

Если в 2017 году (когда начал применяться этот вид наказания) его отбывали 587 человек, то в 2018 году – уже 2 тыс. 501 осужденный. В 2019 году на исполнение во ФСИН поступило более 7200 судебных решений о назначении принудительных работ. Рост связан с тем, что с прошлого года они могут назначаться не только при вынесении приговора, но и в качестве замены вида наказания лицам, уже отбывающим лишение свободы (в качестве смягчения после отбытия части срока наказания).

В минувшем году около 80% решений судов о назначении принудительных работ касались замены неотбытой части срока лишения свободы.

«Чаще всего принудительные работы назначаются лицам, осужденным за кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неуплатой алиментов, причинением тяжкого вреда здоровью, нарушением правил дорожного движения», – сообщили во ФСИН. «Администрация исправительных центров, исходя из наличия рабочих мест, привлекает осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности», – добавили там.

В основном их привлекают к работе, не требующей специальных профессиональных навыков, среди наиболее распространенных профессий –уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т.д. Но по возможности подбирают работу по специальности.

Ранее Министерство финансов поддержало идею создания в России института частных приставов для оптимизации расходов федерального бюджета и повышения эффективности системы принудительного исполнения.