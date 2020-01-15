В России могут появиться частные судебные приставы

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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Польская армия может создать России серьезные проблемы

Бойцы польского спецназа успели понюхать пороху в Афганистане и ИракеФото: Krystian Dobuszynski/Zuma/Global Look Press
Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат, хотя еще недавно в стране считалось, что ей вполне хватит и 100-тысячной армии. Но теперь Варшава вслух мечтает о 200-тысячном войске. Для сравнения: у соседней огромной России армия всего 850 тысяч. При этом польская армия слывет одной из самых мощных в НАТО по подготовке. При каких условиях польская армия превратится для России в серьезную проблему? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Абхазия обречена на политический кризис

Дмитрий Родионов, политолог
В Абхазии массовые протесты традиционно протекают бурно, сопровождаются столкновениями противоборствующих сторон. В республике, пережившей войну, где половина населения имеет боевой опыт и оружие в доме, включая штурмовое, очень важно, чтобы все решалось без оружия. Подробности...

Зачем Россия спасает Ливию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы. Причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака. Подробности...
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Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
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              В России могут появиться частные судебные приставы

              15 января 2020, 08:33

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Министерство финансов поддержало идею создания в России института частных приставов для оптимизации расходов федерального бюджета и повышения эффективности системы принудительного исполнения.

              Об этом говорится в обзоре, опубликованном на едином портале бюджетной системы России.

              В документе ведомства указывается, что «в целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения».

              Отмечается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. 

              Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, займется взысканием долгов лишь в пользу физических лиц и госорганов.

              В данный момент службами такого рода являются коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения нынешнего уровня финансирования.

              Кроме того, работа этих служб не позволяет полноценно достичь экономии бюджетных средств.

              Ранее Минюст предложил изменить правила взыскания долгов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие доходы приставы не могут взыскать за долги.


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