Захарова оценила угрозы Косово в адрес Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление косовского «премьера» Альбина Курти о том, что Приштина может вернуть 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, косовоалбанские лидеры уже давно манипулируют заградительными пошлинами на сербские товары, добиваясь от Сербии признания односторонне провозглашенного – вразрез с резолюцией СБ ООН 12-44 – «государственного суверенитета» Косово.

«Введенные ограничения остаются при этом одним из главных препятствий для возобновления диалога Белград-Приштина», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Представитель ведомства подчеркнула, что «речь идет вовсе не о «шаге вперед», призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа».

«Эквилибристика Приштины неспособна стимулировать поиск взаимоприемлемого решения проблемы Косово и лишь отдаляет его», – указала Захарова.

Она также раскритиковала позицию Евросоюза, «который надеется реанимировать свою посредническую роль». «Уместно было бы добиваться от косоваров полной и безусловной отмены пошлин на сербские товары, равно как и выполнения всех ранее принятых обязательств, прежде всего, насчет создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово», – заключила Захарова.

Ранее так называемый глава правительства самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявлял, что Приштина может вернуть 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии.

В 2018 году Приштина ввела торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

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