Прототип межпланетного корабля Илона Маска лопнул при испытаниях

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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

Американские фермеры неожиданно стали группой риска для суицидовФото: Eugene Garcia/EPA/ТАСС
Проблема, характерная для стран третьего мира, сегодня стала чудовищной тенденцией в богатейшем государстве – Соединенных Штатах Америки. Среди американских фермеров учащаются случаи самоубийств. Это тем более удивительно, что суицид среди крестьян стал распространен сильнее, чем даже среди наркоманов. Что происходит с американскими фермерами? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

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    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Прототип межпланетного корабля Илона Маска лопнул при испытаниях

              29 февраля 2020, 11:18

              Текст: Ольга Никитина

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              Во время испытаний в Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика, прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул.

              В Сети появилось видео, согласно которому 28 февраля в 22.00 по местному времени (29 февраля в 07.00 мск) прототип Starship SN1 разорвался на части.

              В ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом, в результате чего Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10-20 метров и упали, передает РИА «Новости».

              В ноябре в ходе испытаний прототип корабля Маска взорвался.

              Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.


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