Альянс турагентств попросил Мишустина возобновить авиасообщение с Египтом

Альянс туристических агентств (АТА) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить заинтересованным ведомствам вместе с представителями туррынка разработать план по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом, сообщила исполнительный директор АТА Наталия Осипова.

АТА пишет, что работа предприятий и организаций туристской отрасли, которые в основном являются представителями малого и среднего бизнеса, направлена на удовлетворение потребности россиян в отдыхе как на территории страны, так и за рубежом, организацию поездок с разными целями, а также обеспечивает занятость более 1 млн человек.

«Необходимо отметить, что отдых на египетских курортах не является конкурентным по отношению к горнолыжному туризму, популярному в Российской Федерации в зимний период, а также культурно-познавательному и санаторно-курортному отдыху, поскольку у этих видов туризма различная целевая аудитория, предъявляющая разные требования к свойствам туристского продукта», – привела Осипова текст обращения, сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что египетские курорты уже пять лет закрыты для российских туристических групп в связи с угрозой безопасности отдыха, также действует временный запрет на авиасообщение между Россией и Египтом.

«В настоящее время египетское направление не теряет своей актуальности для россиян, и для его посещения граждане выбирают альтернативные перелеты в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха через соседние страны и иностранных туроператоров. При этом туристская отрасль недополучает значительный объем выручки, а государственный бюджет – существенные суммы налоговых поступлений, которые могли бы быть уплачены российскими туроператорами и турагентами в случае осуществления ими деятельности по формированию и реализации туристских поездок в Египет», – сказано в письме.

Отмечается, что с 19 по 24 января 2020 года российские эксперты провели проверки безопасности в аэропортах городов Хургада и Шарм-эль-Шейх, также они проверили качество обслуживания туристов из России. При этом посольство России в Египте отмечает успехи в работе по обеспечению безопасности россиян и соблюдению требований ИКАО.

По данным турбизнеса, представители российского туристического рынка поддерживают предпринимаемые властями меры по обеспечению безопасного отдыха россиян в Египте. При этом они надеются на скорейшее открытие этого туристического направления.

«Учитывая сложившийся в последние годы уровень взаимоотношений между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, а также стратегическое партнерство по ряду направлений внешнеэкономического сотрудничества, просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить заинтересованным министерствам и ведомствам с участием представителей профессионального туристического рынка разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет», – сказано в документе.

Отмена авиасообщения была вызвана крушением российского самолета A321 на Синайском полуострове в 2015 году.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, главы государств обсудили восстановление полноформатного авиасообщения.

Ранее в 2019 году Египет анонсировал скорое возобновление авиасообщения с Россией.