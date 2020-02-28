Порошенко предрек Зеленскому судьбу Януковича

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в политических преследованиях и предостерег его от судьбы четвертого президента Украины Виктора Януковича.

«Владимир Александрович [Зеленский], займитесь функциями президента. <...> Оставьте суд и правоохранительную систему в покое», – цитирует ТАСС Порошенко.

Экс-президент отметил, что пришел на допрос в госбюро расследований по делу о вмешательстве в деятельность судов, «понимая, что это фарс и политические преследования».

«Не становитесь Януковичем, у него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное», – заявил он.

Также Порошенко добавил, что не намерен скрываться от следователей и готов участвовать в последующих судебных разбирательствах.

Ранее печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем именно обвиняют Порошенко.

Также Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы не являлся на допрос 30 раз.