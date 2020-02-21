Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований, говорится в решении суда.

«Ходатайство следователя группы – начальника отдела Первого управления организации досудебных решений Государственного бюро расследований Корецкого А. П. по осуществлению привода в рамках уголовного производства от 26.06.2019, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2, ст 376 УК Украины, – удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко <…> для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля», – цитирует документ «112 Украина».

В постановлении указана дата: 28 февраля. Исполнение постановления поручено сотрудникам Национальной полиции Украины.

Ранее начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Однако адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Позже Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем именно обвиняют Порошенко.

Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы не являлся на допрос 30 раз.