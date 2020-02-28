Вылетевший в Бангкок Boeing экстренно вернется в Москву

Пассажирский самолет Boeing 777, вылетевший из Шереметьево в Бангкок, экстренно возвращается в Москву, сообщили в экстренных службах. На борту лайнера находятся более 190 человек и 14 членов экипажа.

«Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад», – сообщил источник ТАСС.

На прошлой неделе самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Новосибирска в Москву, незапланированно сел в Тюмени из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров.

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