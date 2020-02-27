Эксперт: Поправки к Конституции не повлекут за собой «обнуления сроков» для президента

«Затея с дополнениями к Конституции имеет смысл именно как пакт в условиях транзита власти», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя слова экс-помощника президента Владислава Суркова, что после поправок о полномочиях главы государства надо будет «заново начать отсчет президентских сроков».

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова считает, что подобные высказывания скорее выдают «желаемое за действительное». Она напомнила, что есть определение Конституционного суда: «Оно четко гласит, что изменения не повлекут за собой никакого «обнуления сроков». Во-вторых, есть слова самого Владимира Путина, что в любом случае никакие поправки не позволят ему остаться во главе государства».

«В-третьих и главных, вся эта затея с дополнениями к Конституции имеет смысл именно как пакт в условиях транзита власти. Есть такая практика пактов при смене «долгого государства». Такие пакты гарантируют, что при транзите не будет, как любят в России все разрушено «до основания, а затем». А то мы несколько раз на протяжении истории выплескивали воду вместе с ребенком, – указывает глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. – Так что такой пакт должен гарантировать, что отката от некоторых принципиально важных завоеваний предыдущей политической эпохи при транзите не произойдет. В нашем случае, что останутся ключевые социальные гарантии; продолжится курс на позитивные изменения в демографии – увеличение нации за счет рождаемости и роста продолжительности жизни; будут защищены суверенитет и границы страны; будет сохранена политическая стабильность и управляемость».

Накануне экс-помощник президента Владислав Сурков заявил, что если будут уточнены полномочия президента, «то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков».

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», – заявил он, оговорившись, что это его частное мнение, «но основанное на опыте законотворчества».

Напомним, что все изменения в Конституцию в случае поддержки со стороны россиян по итогам общероссийского голосования вступят в силу одномоментно.

«Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования (в случае поддержки со стороны граждан) все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию», – сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.