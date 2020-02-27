Анонсировано участие российских военных кораблей в параде на Филиппинах

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27 февраля, четверг | Последнее обновление — 13:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко напомнил о договоренности с Путиным о компенсации доходов от экспорта нефти
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Мы сильнее своего внутреннего зверя
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда
Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы
Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
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