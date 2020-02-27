Анонсировано участие российских военных кораблей в параде на Филиппинах

Группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе подводная лодка, в мае этого года примет участие в военно-морском параде на Филиппинах, сообщил источник в силовых структурах Приморского края.

«Такой визит прорабатывается. Состав группы кораблей ТОФ пока не определен, но точно известно, что в ней будет дизель-электрическая подводная лодка», – сообщил источник ТАСС.

Он отметил, что российская подлодка впервые побывает у берегов Филиппин.

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