Посольство России в Лондоне объяснило долг в 5,7 млн фунтов стерлингов

Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление британских парламентариев о задолженности российских дипломатов за въезд в центр Лондона в 5,7 млн фунтов стерлингов.

Пресс-секретарь посольства России объяснил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях обязывает дипломатов соблюдать ПДД, режим парковки, не ездить в состоянии алкогольного опьянения, но при этом освобождает от уплаты установленных в стране пребывания «налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных», сообщает РБК.

Сбор за въезд в центр Лондона посольство считает именно налогом – и это «единодушная позиция» иностранных посольств.

«Хотели бы подчеркнуть, что британские дипломаты в России также в полном объеме пользуются установленными Венской конвенцией привилегиями и иммунитетами», – отметил он.

Напомним, российское посольство в Москве вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона. Россия, как утверждается, задолжала 5,7 млн фунтов стерлингов. Самыми злостными неплательщиками оказались американские дипломаты, которые накопили долги на 12,4 млн фунтов.