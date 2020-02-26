Захарова обвинила Украину в желании уничтожить население Крыма

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов признал, что Крым нужен Киеву как территория без людей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова на своей странице в Facebook поблагодарила Данилова «за прямоту».

По ее словам, «Крым – это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно его будут уничтожать».

Также она добавила, что в Донбассе план «забирания территорий без населения» украинские власти пытаются реализовать без оглядки на «огромные жертвы».

Ранее Данилов заявил, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.

Также Данилов заявлял, что Украина «очень-очень мощно» готовится на случай якобы возможного широкомасштабного «наступления» со стороны России.

В среду украинский лидер Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины.