На Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе

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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              На Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе

              26 февраля 2020, 00:55

              Текст: Антон Никитин

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              Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Украина «очень-очень мощно» готовится на случай якобы возможного широкомасштабного «наступления» со стороны России.

              По словам секретаря СНБО, один из пяти сценариев, разработанных на заседании СНБО в прошлом году, предполагает вероятность «широкомасштабного наступления со стороны России» и украинская сторона к этому готовится, передает ТАСС.

              «Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать», – заявил Данилов в интервью украинскому «Радио НВ».

              По его словам, все возможные сценарии развития событий в Донбассе, включая потенциальные методы сдерживания наступления, были учтены при составлении гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы. «Они предусматривают достойный ответ Украины по любому сценарию, который будет разворачиваться. Они все просчитаны, прописаны, – сказал он. – В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены».

              На ваш взгляд

               
              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?




              Обсуждение: 90 комментариев

              Напомним, в прошлую пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен». В ДНР раскритиковали заявление Украины о «новой редакции» Минских соглашений.

              Ранее в Москве неоднократно критиковали отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений. В прошлый вторник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине Россия констатировала, что из 13-ти пунктов минского Комплекса мер выполняются только два, а также в очередной раз предостерегла Киев от попыток саботажа соглашений.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Киева похоронить Минские соглашения.

              Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам многочасовых переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Минске.

              Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.

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