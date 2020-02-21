В ДНР раскритиковали заявление Украины о «новой редакции» минских соглашений

Заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о разработке Киевом новой редакции минских соглашений являются бессмысленными и оторванными от реальности, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Вадим Пристайко вновь ретранслирует идеи старой власти то о желании переписать Комплекс мер, то о вводе международных миротворческих сил на территорию республик (ДНР и ЛНР). Ни одной новой мысли», – говорится в комментарии Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

«К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях», – добавила глава ведомства.

«Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния. Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах», – отметила Никонорова.

Она уточнила, что министру иностранных дел Украины следует помнить о том, что Минские соглашения содержат международно-правовые обязательства Украины, так как они были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Заявляя, что этот акт якобы исчерпал себя и требует ревизии, Пристайко вновь расписывается в нежелании и несостоятельности Украины эти обязательства выполнить. С такими людьми во главе внешнеполитического ведомства, прилагающими все усилия для срыва выполнения Комплекса мер, Украину рано или поздно ждут последствия в виде санкций со стороны международного сообщества», – подытожила министр.

Напомним, Пристайко заявил, что некоторые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе «следует изменить, так как их невозможно выполнить».