Россия в СБ ООН оценила выполнение Киевом Минских соглашений

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине констатировал, что из тринадцати пунктов минского Комплекса мер выполняются только два.

Постпред России при ООН напомнил, что в минском Комплексе мер фиксируется четкая последовательность выполнения его пунктов – «прекращение огня, амнистия, конституционная реформа <…>, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта, передает ТАСС.

«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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Ранее во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД России раскритиковал отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам многочасовых переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Минске.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.

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