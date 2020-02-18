В ЛНР заявили о ликвидации попытки прорыва диверсантов ВСУ

ВС Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

«Рано утром диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций в районе населенного пункта Голубовское. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибли и трое получили ранения», – передает ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Как указывается в сообщении, после этого «с целью эвакуации убитых и раненных командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР».

По данным народной милиции ЛНР, при обстреле использовались минометы калибра 82 и 120 мм, а также артиллерийские орудия калибра 122 и 152 мм. Удары наносились в районе населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.

Всего было выпущено более 50 снарядов и мин. Во время обстрелов отмечено активное применение беспилотной авиации. Подразделениями ПВО ЛНР сбит один БПЛА.

Как отмечается в сообщении народной милиции, на территории республики зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах домов. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирных жителей уточняется.

Ранее ЛНР решила обратиться в Международный уголовный суд из-за обстрелов ВСУ.

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