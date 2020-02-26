Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 коп. и составил 65,5 руб.

Курс евро прибавил 6 коп. и достиг отметки в 71,17 руб., свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.