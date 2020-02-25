Лингвист рассказала, как правильно употреблять глагол «кушать»

Между глаголами «есть» и «кушать» действительно существует разница, но она не в противопоставлении женщин и детей мужчинам, рассказала газете ВЗГЛЯД лингвист, преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ Елена Кара-Мурза.

В официальном аккаунте ТАСС в Facebook 18 февраля разместили пост, в котором объяснили различия между глаголами «есть» и «кушать». Сотрудники агентства отмечали, что слово «кушать» в 1 лице единственного числа настоящего или прошедшего времени «допустимо только в речи детей и женщин, а не мужчин». В итоге в соцсетях агентство обвинили в сексизме.

«Здесь, безусловно, есть чисто вкусовые стилистические традиции. Речь идет не о грамматике, а именно о языковом вкусе и специфической такой этике. Разница между «есть» и «кушать» точно существует, но она, на мой взгляд, немного по-другому распределяется. Я бы сказала так: это не противопоставление женщин и детей мужчинам, а противопоставление детей взрослым, себя любимого – людям, которым ты говоришь», – говорит Кара-Мурза.

Она объясняет, что данный глагол будто смягчает само действие, поэтому говорить «дети кушают» нормально, «взрослые кушают» или «я кушаю» – уже манерно, поэтому так употреблять слово не рекомендуется. При этом по отношению, например, к гостям, такая инфантильность наоборот приветствуется: «кушайте, гости дорогие», «кушайте, пожалуйста».

Также лингвист подчеркивает, что ее позиция основывается на стилистических традициях, но это не значит, что только так говорить правильно. На сегодняшний день у каждого поколения своя норма, которая и определяет употребление некоторых слов.

Ранее лингвист назвала самые позорные ошибки в речи, которые распространены среди россиян.