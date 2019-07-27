Названы самые позорные речевые ошибки россиян

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова рассказала, какие ошибки в речи россиян считает самыми «позорными».

В комментарии «Российской газете» она заявила, что на первом месте в списке таких ошибок – неправильное произношение слова «звонит», которое, как отметила лингвист, моментально выдает некультурного человека.

На втором месте – использование просторечий «ихний» и «евонный», относящихся к уральским диалектизмам.

В тройку самых грубых речевых ошибок, по словам Блиновой, входит употребление искаженного глагола «ложить» вместо правильного «класть».

Также «позорными» ошибками лингвист считает неправильное склонение числительных и путаницу в использовании форм множественного числа слов «договор» и «торт».