Кремль указал на невыполнение Турцией сочинских договоренностей по Сирии

Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», – приводит его слова ТАСС.

Песков сообщил также, что президент Владимир Путин является сторонником проведения четырехстороннего саммита по Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что 5 марта намерен встретиться в Стамбуле с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

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