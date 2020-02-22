Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Меркель и Макроном по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что 5 марта намерен встретиться в Стамбуле с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

«Я провел телефонные переговоры с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу. Встретимся вместе 5 марта (в Стамбуле) и снова обсудим эту тему», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

Напомним, в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД