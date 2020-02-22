Путин прибыл на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Президент Владимир Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.

Лига боевого самбо организована в 2020 году с целью популяризации этой спортивной дисциплины как российского национального единоборства и продвижения российских самбистов на профессиональной арене.

В турнире, который проходит на сочинской арене «Ледяной Куб», участвуют 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной команды России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта России и три кандидата в мастера спорта России, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года, передает РИА «Новости».

Среди почетных гостей состязания – чемпионы Советского Союза, Европы и мира по боевому самбо, смешанным боевым искусствам и по боям без правил.

Путин – мастер спорта и заслуженный тренер России по самбо. Заниматься этим видом спорта он начал еще в школьные годы.

Ранее Путин рассказал, что его родители не поддерживали решение заняться самбо.

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