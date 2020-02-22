Стелу «Крылья Победы» осквернили в Одессе

Неизвестные в субботу разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы», возведенную в честь освобождения города.

«Мемориал в честь героев Советского Союза разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей. Полиция проводит проверку», – передает РИА «Новости» слова представителя областного управления полиции.

Стела «Крылья Победы», расположенная на площади 10-го апреля, возведена в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.

Ранее в феврале в Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову.

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