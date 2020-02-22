Эрдоган заявил о более решительных шагах Турции в Сирии

Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди (военные в Сирии). Мы сталкиваемся с новыми ловушками. Вчера вечером я провел переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а до этого поговорил с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель. После этого мы определили нашу дорожную карту [по Сирии]. <...> Мы предпримем более решительные шаги», – передает ТАСС слова Эрдогана.

Турецкий лидер при этом не сообщил, о каких конкретно мерах идет речь, однако отметил, что Анкара «не будет подчиняться сценариям глобальных держав».

Согласно утверждениям Эрдогана, «политика Турции в Сирии и Ливии является не авантюрой, а требованием национальных интересов» его страны.

Напомним, в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

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