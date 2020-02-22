Украина остановила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Украина прекратила поставку воды на территорию Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), Первомайск остался без водоснабжения, сообщили в компании «Лугансквода».

В компании сообщили, что в пятницу, 21 февраля, в 14.00 Украина «полностью прекратила поставку воды с Западной фильтровальной насосной станции», передает агентство Луганскинформцентр.

Подача воды сокращена в 10 городов республики: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск». При этом «водоснабжение города Первомайск временно прекращено полностью».

«Для восстановления водоснабжения (...) специалистами «Луганскводы» ведутся работы по изменению проектной схемы подачи воды по магистральным водоводам в реверсном направлении из собственных источников. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами», – добавили в компании.

Ранее ЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монет.

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