Симоньян указала на недостаток американского правосудия после ареста россиянки в Испании

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала арест россиянки Олеси Красиловой в Испании.

«Пожизненное заключение за передачу отпечатков пальцев третьим лицам. Пожизненное заключение! Только вдумайтесь в это», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она добавила, что в России женщину не могут приговорить к пожизненному сроку заключения.

Ранее сообщалось, что Красиловой грозит экстрадиция в США и заключение вплоть до пожизненного срока.

Напомним, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали в Испании, по неофициальным данным, девушку могли арестовать из-за запроса США.