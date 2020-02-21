МИД отреагировал на задержание россиянки в Испании

Министерство иностранных дел России прокомментировало задержание в Испании российской переводчицы Олеси Красиловой.

Сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Красилову задержали при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный, сообщается на сайте МИД.

Россиянка прибыла на территорию страны в краткосрочную командировку в составе официальной делегации, подчеркнули в ведомстве.

«По имеющейся информации, испанские власти приняли решение поместить О.Л.Красилову под стражу. В данный момент россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений острове Тенерифе. Материалы ее дела переданы в соответствующий следственный суд», – добавили в МИД.

По неофициальным данным, Красилову заключили под стражу в связи с неким обращением американской стороны.

«Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру. МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб», – подчеркнули в ведомстве.

Ситуация находится под контролем посольства России в Испании, сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах уже посетили россиянку, ей передали теплые вещи и средства личной гигиены.

«Российское диппредставительство в Испании предпринимает необходимые меры по выяснению всех обстоятельств случившегося», – отметили в МИД.

Ранее вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов сообщил, что Красилову задержали по запросу США, поскольку она якобы находится в международном розыске.

Россиян неоднократно задерживали в Испании по запросу США: в 2017 году ФБР в Испании задержали российского программиста Станислава Лисова. Его заподозрили в разработке банковского вируса, который причинил ущерб на 5 млн долларов.

В феврале 2018 года россиянина экстрадировали из Испании в США, а в ноябре 2019 года Лисова приговорили к четырем годам заключения.