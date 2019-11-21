Российский программист Лисова осужден в США

Российского программиста Станислава Лисова в США приговорили к четырем годам лишения свободы.

Лисов освободится через несколько месяцев, так как суд учитывал отбытый им срок, передает РИА «Новости».

Адвокат россиянина отметил, что программист, скорее всего, вернется в Россию весной 2020 года.

Лисов был задержан 13 января 2017 года по запросу ФБР. Программиста заподозрили в разработке банковского вируса, который причинил ущерб на 5 млн долларов.

В феврале 2018 года россиянина экстрадировали из Испании в США.