Поклонская предсказала превращение Украины в штат США

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Украина может стать «новым штатом США», так как страна теряет признаки независимого государства.

«Следите за руками: «Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора по всем «делам Украины». По каким делам? Думаю, перечень таких «дел» будет неисчерпывающим. То есть скоро, видимо, будет «штат Ukraine», – написала Поклонская в своем Facebook.

Она добавила, что страна в скором времени может стать придатком гегемона и площадкой для размещения военных баз НАТО и «людей второго (или третьего) сорта».

Депутат отметила, что, следуя этой логике, президент Украины Владимир Зеленский может назначить прокурора какой-нибудь области в качестве координатора по всем «делам Америки».

В феврале стало известно, что США намерены выделить Украине 38 млн долларов на реализацию программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)».