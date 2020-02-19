США решили выделить Киеву 38 млн долларов на развитие «демократии»

США выделят Украине 38 млн долларов на реализацию программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)», говорится в документе американского Агентства по международному развитию (USAID).

Как следует из документа, мероприятия, которые на Украине будут проводиться в рамках указанной программы, «помогут молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны», передает RT.

«Хотя украинское законодательство определяет молодежь как лиц в возрасте от 14 до 25 лет, региональное представительство USAID на Украине будет ориентировать свою деятельность также на лиц в возрасте от 10 до 14 лет, тем самым признавая важность раннего подросткового возраста, когда у молодежи начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения», – заявили в USAID.

Как добавляют в американском агентстве, сейчас у украинской молодежи есть уникальная возможность возглавить переход к «демократии», так как у власти страны находятся молодые лидеры: президент Владимир Зеленский и самый молодой в истории страны парламент.

В USAID планируют расширять участие молодых граждан в решении общественных проблем, развивать предпринимательство и исследовать тенденции, касающиеся молодежи.

В частности, американское агенство будет поддерживать с помощью грантов организации общегосударственного и местного уровня, а также инициативы социально отчужденных групп населения.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон принял на себя «обязательства по оказанию помощи Украине», чтобы страна «оставалась в безопасности в качестве суверенного государства».

Напомним, в сентябре Вашингтон решил оказать Украине военную помощь на 140 млн долларов.

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