Помпео назвал Украину страной «на границе демократии и тирании»

Украина находится «на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он подтвердил, что «в недалеком будущем» посетит Украину, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.

Помпео заявил, что Вашингтон принял на себя «обязательства по оказанию ей помощи», чтобы Украина «оставалась в безопасности в качестве суверенного государства».

Глава Госдепа сказал, что США «повсюду заботятся о демократии». В Украине Вашингтон «заинтересован по целому ряду причин», что отражено в привлеченных США «ресурсах», заявил он.

По версии Помпео, Украина якобы оказалась «под колоссальной силы нажимом со стороны России». Как заявил госсекретарь, глава американского государства Дональд Трамп «предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама».

Помпео подчеркнул, что США передали «оборонительное оружие украинцам», поддерживают «нового лидера – президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии».

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером для США», хотя Украина по итогам 2018 года заняла 67-е место среди торговых партнеров США. Россия в том же году заняла 28-е место, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Помпео посетит Украину с визитом 31 января.

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