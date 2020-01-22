Названа дата визита Помпео на Украину

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Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
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Россия довела Польшу до истерики

Премьер Польши Моравецкий назвал СССР «пособником нацистской Германии»Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Вмешательство Владимира Путина в историческую дискуссию о роли Польши во Второй мировой войне спровоцировало руководство этой страны на серию истеричных заявлений. По сути, можно говорить об информационной битве на уровне первых лиц, которой в Варшаве не ждали. Особенно тяжела для поляков та мысль, что они в этой битве проигрывают.  Подробности...
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Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
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Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...

Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобные, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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              Названа дата визита Помпео на Украину

              22 января 2020, 17:37

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Госсекретарь США Майк Помпео отправится на Украину 31 января и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, пишут СМИ.

              Встреча члена президентского кабинета США произойдет впервые после запуска процедуры импичмента против главы Белого дома Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

              Отмечается, что ранее Помпео отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за обострения ситуации в Иране.

              В начале января Помпео провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого СМИ сообщили, что Помпео звонил Зеленскому, чтобы установить причины поездки украинского лидера в Оман.


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