Названа дата визита Помпео на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отправится на Украину 31 января и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, пишут СМИ.

Встреча члена президентского кабинета США произойдет впервые после запуска процедуры импичмента против главы Белого дома Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

Отмечается, что ранее Помпео отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за обострения ситуации в Иране.

В начале января Помпео провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого СМИ сообщили, что Помпео звонил Зеленскому, чтобы установить причины поездки украинского лидера в Оман.