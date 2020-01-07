Помпео провел телефонный разговор с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По словам Ортэгус, Помпео обсудил с Зеленским «перенос своей поездки на Украину», а также ситуацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде», – сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

Кроме того, по словам Ортэгус, «госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины» и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между странами.

Напомним, 30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. Однако 1 января Госдеп США объявил, что визит госсекретаря США на Украину, в Белоруссию и Казахстан отложен.

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