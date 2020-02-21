В России создан пенопласт для обшивки космических кораблей

Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в Ростех) готов запустить в производство инновационный пенопласт «Акримид», который заменит импортные материалы во внутренней обшивке космических аппаратов, корпусах кораблей и беспилотников, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Внедрение отечественной разработки позволит отказаться от импортных аналогов в стратегически важных отраслях: это производство космических аппаратов, авиационной техники, судостроение, радиоэлектроника», – передает ТАСС слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

По данным Ростеха, листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид», обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям.

«Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники», – сказали в Ростехе.

В пресс-службе добавили, что материал также применяется в корпусах и палубных элементах кораблей, катеров, в конструкциях радиолокационного оборудования.

По словам Евтушенко, материал уже испытали в Роскосмосе, ОСК, Объединенной авиастроительной корпорации, КРЭТ, «Высокоточных комплексах», «Росэлектронике», КТРВ.

Результаты показали, что разработка не уступает по характеристикам иностранным образцам.

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