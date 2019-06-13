Сверхпрочный пластик для стрелкового оружия разработали в России

В России разработали высокопрочный полимерный материал, подходящий для использования в стрелковом оружии, сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех).

«На АО «ЦНИИТОЧМАШ» во взаимодействии с НПП «Полипластик» разработана технология получения высокопрочного полимерного материала, который по основным показателям превосходит полимерные материалы, используемые в настоящее время», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Физико-механические показатели нового материала оказались на 15-20% выше, чем у других полимерных материалов, которые используются в настоящее время, заверили в институте. Стойкость этого пластика к циклическим нагрузкам по основным показателям стала в два-три раза выше, чем у других материалов.

В качестве сырья для деталей стрелкового оружия используются гранулированные высокопрочные полимерные материалы. Армирующим компонентом этих полимеров выступает стекловолокно или углеродное волокно.

«АО «ЦНИИТОЧМАШ» в течение последних 40 лет является ведущим предприятием по применению полимерных материалов в образцах стрелкового оружия», – заключили в институте.

В сентябре 2018 года стало известно о разработке в России гиперзвуковых снайперских патронов.

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