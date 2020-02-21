Водонаева назвала протоиерея Смирнова неприличным человеком

Телеведущая Алена Водонаева возмутилась словами протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

«Высказывания его сексистские. В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого», – сказала Водонаева в своем видеоблоге на YouTube.

Она напомнила, что ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания священнослужителя на предмет экстремизма.

Водонаева выразила уверенность, что если бы Смирнов был, например, топ-менеджером современной компании, то с ним бы не продлили контракт.

Напомним, протоиерей сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Это высказывание сочли оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

На ваш взгляд Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе? Да, безусловно

Да, но только до появления детей

Да, но не больше года (для проверки чувств)

Нет, это ненормально



При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.

Ранее Водонаева сама оказалась в центре скандала после заявления о том, «нищие» россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также назвала получателей маткапитала «пьющими» и «маргиналами».

Водонаеву пригласили на беседу в полицию, после чего она отказалась участвовать в телепрограммах.