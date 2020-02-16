Водонаева отказалась участвовать в телепрограммах

Модель Алена Водонаева, оказавшаяся в центре скандала после того, как назвала потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами», решила отказаться от участия в «серьезных» программах на телеканалах.

В своем Instagram Водонаева посетовала на то, что на протяжении нескольких недель федеральные телеканалы «делают из нее врага государства». «Я им о том, что вы мне пишете и рассказываете о реальной жизни, но в ответ получаю лишь оскорбления», – пишет модель.

«Вы не можете дальше мочить меня, так как эта ситуация зашла слишком далеко и люди видят это. (...) Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле «сам дурак» не перестанут быть ключевыми в этих передачах», – заявила Водонаева. По ее словам, подобные телепрограммы рассчитаны на людей, «у которых отсутствует какое-либо критическое мышление».

«Люди недовольны. Люди аргументируют. Люди, которые умеют думать, не пьют и очень по-разному живут», – заявила она.

По словам Водонаевой, благодарить родителей следует не за то, что они подарили жизнь, поскольку «родить – не главное». «Благодарить родителей надо за то, что подарили воспитание: объяснили, что такое совесть», – считает модель.

Она пожаловалась на то, что в эфире телепрограмм разговор «уводят от сути», «выдергивают фразы из контекста», «очерняют человека за озвученное мнение».

По ее словам, федеральные телеканалы ее «несправедливо гасят».

«Нам не нужны эти оры и войны по телеку», – добавила бывшая участница телепроекта «Дом 2».

Напомним, Алена Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого Водонаеву пригласили на беседу в полицию. Оказалось, что заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.

Водонаева рассказала, что допрос в полиции был корректным и интеллигентным, к сотрудникам правоохранительных органов у нее нет претензий.