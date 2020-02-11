Слесарь из Йошкар-Олы объяснил, зачем написал заявление на Водонаеву

Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал заявление в полицию на телеведущую Алену Водонаеву из-за личных принципов, об этом он сообщил в СМИ.

Панкратов заявил, что посчитал оскорбительным пост знаменитости, в котором она назвала получателей материнского капитала «быдлом», передает «Пятый канал».

«За высказывание о том, что могут позволить рожать богатые, а если в бедной семье рожают трех-четырех детей, то это уже быдло», – сказал слесарь.

Он уточнил, что заявление было написано два месяца назад. Панкратов добавил, что готов отстаивать свою позицию, и что его вызывали в «комитет по особо важным делам».

Он отметил, что у него есть ребенок, и сказал, что считает детей самым важным в жизни.

Ранее Алену Водонаеву вызвали в ГУ МВД по Таганскому району Москвы. Письмо с приглашением на беседу по поводу ее высказываний об абортах и демографии, получила адвокат Екатерина Гордон.

Водонаева писала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».