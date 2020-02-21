Дачников предложили штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на дачных и приусадебных участках.

Кодекс предлагается дополнить положением об административном штрафе для физических лиц от 2 до 3 тыс. рублей за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью, передает РИА «Новости».

Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – на 7-12 тыс. рублей, юридических лиц – на 20-30 тыс. рублей.

Сенаторы считают, что выделение отдельного состава правонарушения позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных, которые зачастую являются источником распространения семян растения.

Протоколы о непринятии мер предлагается разрешить составлять не только сотрудникам Россельхознадзора, но и органам власти регионального и муниципального уровня.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но амброзии полыннолистной, которая является «бедой» для регионов Юга России.

«В период ее (амброзии) цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России», – заявила сенатор.

Борщевик – это сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи.

В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине XX века выращивали как силосное растение. В данный момент борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.

Напомним, в октябре владельцев земли в Солнечногорске оштрафовали за борщевик на 7 млн рублей.