Владельцев земли в Солнечногорске оштрафовали за борщевик на 7 млн рублей

Штрафы на 7 млн рублей выписали владельцам земли в Солнечногорске, которые не избавились от борщевика, сообщают власти Подмосковья.

Как сообщает министерство имущественных отношений региона, выдано 30 предупреждений и «наложено более 7 млн рублей штрафов», передает РИА «Новости».

За уничтожением борщевика будут следить до наступления заморозков.