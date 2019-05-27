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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Россию наводнили мифы о «мести Сталина»

В Польше борщевик называют «местью Сталина», а в Германии вину за его распространение возложили на Александра IФото: Александр Вильф/РИА Новости
В России начинается сезон борьбы с борщевиком – опасным сорняком, о разрастании которого часто пишут как о национальной угрозе. В отдельных регионах бездействие грозит землевладельцам крупными штрафами. При этом в Западной Европе, где это растение часто называют «местью Сталина», проблему осознали гораздо раньше, возложив всю ответственность на русских. Справедливо ли это? Подробности...
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Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная прессаФото: Hosam Katan/Reuters
Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Россию наводнили мифы о «мести Сталина»

            В Польше борщевик называют «местью Сталина», а в Германии вину за его распространение возложили на Александра I   27 мая 2019, 08:24
            Фото: Александр Вильф/РИА Новости
            Текст: Игорь Полежаев

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            В России начинается сезон борьбы с борщевиком – опасным сорняком, о разрастании которого часто пишут как о национальной угрозе. В отдельных регионах бездействие грозит землевладельцам крупными штрафами. При этом в Западной Европе, где это растение часто называют «местью Сталина», проблему осознали гораздо раньше, возложив всю ответственность на русских. Справедливо ли это?

            «Их не остановить! Их сила растет вдоль всех рек и каналов! Их не победить гербицидами! Но мы должны убить их, проникших в каждый город своим зловещим ароматом».

            Это - фрагмент из песни британской группы Genesis (той самой, где солировали Питер Гэбриэл и Фил Коллинз), записанной в 1971-м под названием «Возвращение гигантского борщевика». В 2019-м году ее буквальный перевод на русский можно считать дополнительной мотивацией к исполнению подмосковного закона о борьбе с борщевиком.

            Этот закон был принят в прошлом году, но актуальность приобрел именно сейчас – перед цветением растения. Юридические лица – владельцы земельных участков, которые заполонил борщевик, должны заплатить до 1 млн рублей за несвоевременную борьбу с вредителем. Для физических лиц штрафы значительно меньше – от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч.

            Тогда же, в 2018-м, региональное правительство выделило на уничтожение борщевика порядка 300 миллионов рублей, и в итоге удалось очистить от растения более тысячи гектаров земли. Реакция выглядит запоздалой: в Белоруссии, Германии, Чехии, Эстонии и странах Скандинавии программы по борьбе с борщевиком были утверждены на национальном уровне значительно раньше.

            О том, что борщевик – выносливое и быстро размножающееся растение захватило среднюю полосу России и превратилось в опасную биологическую угрозу стали активно писать в СМИ несколько лет назад. Это родственник моркови способен вызывать сильные аллергические реакции. Кроме того, содержащиеся в его соке фурокумарины при попадании на кожу вызывают специфические болезненные ожоги, поскольку усиливают действие солнечных лучей (поэтому в пасмурную погоду борщевик менее опасен).  

            Повышенное внимание к растению предопределило распространение многочисленных мифов о нем. И пока с мест поступают советы по борьбе с борщевиком, газета ВЗГЛЯД решила развеять наиболее популярные заблуждения, связанные с этим сорняком.

            Борщевик – подарок русского царя

            О том, что ядовитый борщевик попал в Европу благодаря Александру I, писала, к примеру, Suddeutsche Zeitung – крупнейшая ежедневная газета Германии. Якобы российский император подарил семена необычного цветка австрийскому министру иностранных дел Меттерниху. С этого-то и началось наступление борщевика, впоследствии захватившего британские острова, Германию, Австрию, страны Бенилюкса, частично – Францию и Польшу.

            Заполонивший Западную Европу борщевик Мантегацци действительно высаживали в Британии XIX века в декоративных целях – этот вид более красив, чем привычный для средней полосы России борщевик Сосновского. При этом его родиной является российский Кавказ, а также Грузия. Но никаких подтверждений тому, что к распространению ядовитого сорняка как-то причастен Александр I, нет.

            В странах Скандинавии ту же нишу тем же пиратским образом занял персидский борщевик, несколько менее токсичный, чем борщевик Мантегацци, о котором пела группа Genesis. В европейской части России эти виды борщевика распространения не получили.

            Борщевик – мутант, выведенный учеными

            Такое утверждение часто можно встретить в СМИ. Обоснование следующее: прежде борщевик охотно употребляли в пищу и проблем с ним не знали, и только после того, как советские генетики скрестили несколько видов и вывели новый сорт, он превратился в биологическую угрозу. На ученых переводил стрелки и эксцентричный предприниматель Герман Стерлигов, опубликовавший свое воззвание о борьбе с борщевиком в 2009-м, когда это еще не было модным.

            Действительно, борщевик в качестве полезного и съедобного растения упоминается даже в «Домострое». Владимир Даль в качестве пояснения к слову «борщевик» приводит поговорку «Были бы борщевик да сныть, а живы будем». Наконец, по одной из версий растение получило свое название именно благодаря тому, что шло на приготовление борщей.

            Однако генетики тут ни при чем, просто речь идет о разных растениях. В пищу употребляли в основном сибирский борщевик, который произрастает почти по всей Европе и является обычным видом для средней полосы России. А в биологическую угрозу превратился борщевик Сосновского, описанный в грузинской Месхетии в 1940-х и получивший свое названия в честь исследователя местной флоры.

            Борщевиком Европу наводнил Сталин

            Собственно, в Польше борщевик Сосновского так и называют – «месть Сталина». Буквально это воспринимать не нужно: поляки знают толк в политическом юморе. Но историям о том, что борщевик был привезен из Грузии по личному приказу «вождя народов» и оперативно внедрен в сельское хозяйство, несть числа в интернете.

            Правда в том, что работы по введению в культуру борщевика Сосновского были начаты еще в 1946-м. Перед биологами тогда стояла задача послевоенного подъема сельского хозяйства в северных широтах, и кавказский борщевик казался идеальной находкой как быстрорастущее и богатое сахаром кормовое растение для силосования. Привезенный с прохладных гор, он прекрасно адаптировался в сыром и морозном климате, рос даже в Заполярье, довольствуясь самыми бедными почвами (это одна из особенностей рода – растение само заботится о том, чтобы его семена получили достаточное количество удобрений для прорастания).

            Однако биологические работы, начатые в 1946-м, были закончены уже после смерти вождя. А «братские народы» Восточной Европы (в первую очередь, все те же поляки) активно перенимали борщевик как достижение советского сельского хозяйства уже в 1970-х годах. Довольно быстро выяснилось, что от такого силоса молоко приобретает горьковатый привкус, и от нововведения отказались.

            Россия как правопреемник СССР держалось за свое «открытие» гораздо дольше. Из Общероссийского классификатора продукции зеленая масса и семена борщевика Сосновского были вычеркнуты только в 2014-м, тогда же растение утратило статус сельскохозяйственной культуры, а год спустя было официально признано сорным.

            Ответственность за эту затянувшуюся ошибку лежит на академике Петре Вавилове (не путать с репрессированным Николаем Вавиловым) – он специализированно занимался обеспечением Севера кормовой базой для скота и защитил по борщевику докторскую диссертацию. Что же касается Сталина, он, в отличие от Хрущева, столь глубоко в вопросы ценности тех или иных растительных культур не вдавался (единственное исключение – распространение лимонов в Грузии), полагаясь в этом смысле на Академию наук.

            Центральную Россию специально засеяли борщевиком

            Это некоторое преувеличение того, что описано в предыдущем разделе. На самом деле борщевик во времена СССР удавалось держать в «рамках» - то, что выращивалось, перерабатывалось. Очевидной ошибкой стало его использование в качестве живой изгороди по обочинам дорог. Но бесконтрольно зарастать борщевиком Россия начала уже в конце 1980-х – в связи с упадком советского сельского хозяйства. Поля борщевика одичали, растение стало быстро размножаться и захватывать все новые пустующие площади.

            Лучший способ борьбы с борщевиком – биологический

            Почему-то считается, что биологический – это априори самый лучший. Мол, «клин клином вышибают», «природа сама разберется». А понимают под этим способом использование природных врагов опасного растения.

            В реальности биологические способы борьбы часто приводят к новой биологической катастрофе. Хрестоматийный пример – нашествие ядовитой жабы-аги на Австралию, куда ее завезли для борьбы с вредителями сахарного тростника.

            Пока что одновременно безопасного и эффективного «биологического» способа борьбы с борщевиком Сосновского не найдено. В этом качестве рассматриваются несколько видов насекомых. Ученые возлагают особые надежды на борщевиковую моль. Но подобные методы остаются как минимум спорными даже если отбросить вопрос затрат на специфическую инфраструктуру.

            В то же время действенным методом считается забивание уже выкошенных зарослей борщевика топинамбуром. Это ценное кормовое растение, размножающееся клубнями, обычно выигрывает у ядовитого сорняка борьбу за территорию.

            При этом само выкашивание, которое обычно рекомендуют как лучший из недорогих способов борьбы с борщевиком, эффективно лишь с оговорками. Это растение цветет лишь раз в жизни и погибает сразу после того, как даст семена. Но если борщевику не позволили зацвести методом физического воздействия, его жизненный цикл увеличивается, он становится двулетним или даже многолетним растением. А скашивание борщевика в период, когда семена уже созрели, напротив, только облегчит его дальнейшее распространение.


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