Союз дачников Подмосковья назвал способ уничтожить борщевик

Для полного уничтожения борщевика растение нужно скосить не менее четырех раз, считает председатель союза дачников Подмосковья и первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«Два варианта, как быть с борщевиком: первый вариант – окашивать, не давать ему цвести. Или индивидуально идем опрыскивать, если нет возможности окашивать. Лучше окос. Четыре раза окосили, и он может на следующий год не появиться, второй год окосили – то же самое. На третий год – последний окос», – цитирует Чаплина РИА «Новости».

Он пояснил, что первые ростки борщевика появляются в конце мая, вторые – в конце июня, а третий раз борщевик всходит к концу августа, и на каждом этапе цветения растения его нужно скашивать. Также, по его словам, при борьбе с сорняком необходимо соблюдать технику безопасности: во избежание ожогов нужно надеть маску и перчатки.

В связи с выявлением в Подмосковье 32 тыс. гектаров, заросших борщевиком, региональное правительство решило обязать частные лица и компании следить за его распространением. В качестве наказания предлагался штраф до 1 млн рублей.

В августе 2018 года был принят соответствующий закон.