Разгонный блок «Фрегат» предотвратил аварию при запуске «Меридиана-М»

У ракеты-носителя «Союз-2.1а», запустившей в четверг с Плесецка военный спутник связи «Меридиан-М», недоработала третья ступень, возможной причиной является недолив топлива, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат».

«Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» недоработал несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива. Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который мог «недолить топлива в третью ступень» перед стартом.

Другие источники сообщали, что 24 января запуск «Меридиана-М» не состоялся из-за того, что у третьей ступени ракеты были проблемы с кабельной сетью.

Спутник стартовал в 11.24 мск, все предстартовые операции и старт ракеты, как сообщалось, прошли в штатном режиме. Это был первый пуск с космодрома Плесецк в 2020 году. Днем Минобороны сообщило, что «Меридиан-М» вышел на орбиту.