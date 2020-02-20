Американец задержан в Москве по делу о взяточничестве

Следствие потребовало арестовать изобретателя из США, запатентовавшего в России лекарство от онкозаболеваний, Джина Мирона Спектора в рамках дела о взяточничестве, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина США Джина Мирона Спектора, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»)», – приводит ТАСС слова Морозовой.

Фигуранткой дела также является россиянка Анастасия Алексеева, обвиняемая по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ее следствие также просит заключить под стражу.

По данным источника в правоохранительных органах, Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний – гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.

Ранее сообщалось об аресте гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки.