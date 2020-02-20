Министр здравоохранения Украины попросила СБУ разобраться с фейками о коронавирусе

Глава министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обратилась в Службу безопасности страны (СБУ) с просьбой проверить случаи распространения фейков о коронавирусе, которые, как она считает, являются спланированной атакой на Минздрав.

«Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно», – написала глава ведомства в Facebook.

Она рассказала, что сегодня утром якобы от имени министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья была распространена фейковая информация о том, что на территории Украины «выявлены» случаи заражения коронавирусом.

«Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи», – добавила Скалецкая.

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В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться.

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя накануне вечером.

Тем временем в Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных украинцев.

По словам президента страны Владимира Зеленского, все Украинцы здоровы. Он заявил, что медцентр, куда доставят эвакуированных из Уханя украинцев, будет самым охраняемым в стране.

Самолет в итоге приземлился в Харькове.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники.

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