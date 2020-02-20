На Украине начались столкновения из-за эвакуации граждан из Китая

В Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

«В Полтавской области местные жители услышали, что якобы к ним везут украинцев из Уханя. Произошли столкновения», – сообщает украинский телеканал «Наш».

По некоторым данным, эвакуированных из Китая украинцев могут привезти в санаторий МВД в Новых Санжарах в Полтавской области.

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В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться.

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя накануне вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих политиков.

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