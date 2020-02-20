Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове

Пассажирский самолет с украинскими гражданами, эвакуированными из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя, после дозаправки в киевском аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.

Эвакуированные 45 украинцев и 28 иностранцев, а также экипаж самолета и сопровождающие их медики будут размещены на карантин в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, передает РИА «Новости».

Ранее самолет пытался осуществить посадку в Харькове, но из-за тумана он сменил маршрут, отправившись на дозаправку в Борисполь.

Как заверил президент Украины Владимир Зеленский, все эвакуированные из Китая украинцы здоровы. По его словам, меры безопасности – беспрецедентные, и власти Украины «сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в страну не попадет».

В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться.

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя накануне вечером.

Тем временем в Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медцентр, куда доставят эвакуированных из Уханя украинцев, будет самым охраняемым в стране.

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