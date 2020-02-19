Ликвидацию Верховного суда Украины признали незаконной

Конституционный суд Украины признал ликвидацию Верховного суда страны в рамках судебной реформы 2016 года не соответствующей конституции.

«Субъект права на конституционное представление отстаивал позицию, что Верховная рада Украины, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины, вышла за пределы полномочий, определенных в конституции Украины», – говорится в сообщении на сайте КС Украины.

Суд постановил, что после судебной реформы изменение названия учреждения не означает прекращение деятельности и ликвидацию Верховного суда Украины.

Также конституции Украины не соответствует пункт 14 переходных положений закона «О судоустройстве и статусе судей», в котором говорится, что судьи Верховного суда могут принимать участие в конкурсе в новый Верховный суд.

Неконституционным признано положение закона, в рамках которого право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания, установленного данным законом, имеют судьи, подтвердившие по результатам квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности или назначенные на должность судьи по результатам конкурса. В других случаях судья должен получать 80% от размера заработной платы, которая предусматривается законодательством 2010 года.

Помимо этого, КСУ признал конституционным конкурс в новый Верховный суд, а также обязал Верховную раду привести законодательство в соответствии с их решением.

ВСУ и высшие спецсуды в 2016 году в рамках судебной реформы подлежали ликвидации. После был создан новый Верховный суд в результате конкурса, однако процедура ликвидации судов до сих пор идет. Большая часть судей ВСУ не прошла конкурс в ВС и подала жалобу в КС.