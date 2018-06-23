На Украине началась процедура ликвидации Верховного суда

Процедура ликвидации Верховного суда началась на Украине, об этом говорится в едином государственном реестре юридических лиц страны.

«В состоянии прекращения», – гласит запись в реестре, текст которой передает ТАСС.

Верховный суд Украины – высший орган в государственной системе судопроизводства.

На Украине сложилась ситуация, при которой фактически существуют два Верховных суда: старый, в котором по-прежнему работают судьи и аппарат, и новый, который сформировался после проведения конкурса.

Согласно принятому на Украине законодательству, старый ВС должен был прекратить работу после того, как появился новый суд и вступили в силу новые процессуальные кодексы. Однако судьи старого Верховного суда несколько раз блокировали создание ликвидационной комиссии, заведя процесс в тупик.

Врио главы Верховного суда Украины Василий Гуменюк заявлял, что конституция страны не предусматривает ликвидацию конституционного органа, коим является ВС Украины, зарегистрированный как юридическое лицо. Он подчеркивает, что для ликвидации старого Верховного суда должен быть принят соответствующий закон.